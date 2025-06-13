Иран отказался продолжать ядерные переговоры с США после ударов Израиля 13.06.2025, 13:56

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В Вашингтоне заявили, что с их стороны переговоры все еще в силе.

Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США после атаки Израиля.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сообщение иранского телевидения.

Американские власти пока не комментировали решение Ирана. После ударов Израиля в Вашингтоне заявили, что с их стороны переговоры все еще в силе.

Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран вернется к переговорам по ядерной программе, которые были запланированы на воскресенье, 15 июня, в Омане.

«Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим», — сказал президент США.

13 июня Израиль нанес масштабные авиаудары по Ирану, применив 200 истребителей и сбросив более 330 боеприпасов по более чем 100 целям.

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