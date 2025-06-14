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Зеленский: Лукашенко боится и отводит войска от границы с Украиной

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  • 14.06.2025, 14:41
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Зеленский: Лукашенко боится и отводит войска от границы с Украиной
Владимир Зеленский

Диктатор опасается украинского ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко боится провокаций и старается проводить военные учения подальше от украинской границы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время брифинга.

Об этом глава Украины сказал, отвечая на вопрос о риске повторного наступления РФ на Житомирщину, Волынь или Черниговщину с территории Беларуси под видом совместных учений.

«Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие континента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу - на что мы способны», - отметил Зеленский.

По словам президента, последний доклад Службы внешней разведки свидетельствует: российские войска могут переместить тренировочные полигоны еще глубже на территорию Беларуси, чтобы избежать провокаций и украинского ответа.

«Просто у меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с обучением «русских» исторически нам уже, к сожалению, известен», - добавил Зеленский.

Он также напомнил, что полномасштабное вторжение в 2022 году начиналось именно с белорусского направления после учений.

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