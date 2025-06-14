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Прихвостни Лукашенко проиграли в Женеве с разгромным счетом

  • 14.06.2025, 17:10
  • 1,456
Прихвостни Лукашенко проиграли в Женеве с разгромным счетом

72:2544.

В рамках Конференции Международной организации труда, которая проходит в эти дни в Женеве, Комитет по применению стандартов представил свои выводы по Беларуси.

Специальное заседание Комитета прошло 7 июня, и на нем обсуждались меры, предлагаемые Административным советом в рамках реализации статьи 33-й Устава МОТ, примененной к правительству Беларуси за нарушение права на свободу объединения и невыполнение рекомендаций Комиссии по расследованию, пишет «Салідарнасць».

В своих выводах Комитет принял к сведению письменную и устную информацию, представленную правительством Беларуси, однако вновь отметил постоянное игнорирование лукашистами выводов и рекомендаций Комиссии по расследованию, отказ принять и выполнить их.

Комитет также выразил глубокую обеспокоенность и сожаление в связи с применением уголовных санкций в отношении профсоюзных деятелей, занимающихся законной профсоюзной деятельностью, и судебным преследованием членов профсоюзов, включая аресты и тюремное заключение.

Он осудил репрессии против независимых профсоюзов и тюремное заключение профсоюзных деятелей, а также отметил план действий по реализации мер 33-й статьи Устава МОТ.

Напомним, что в 2023 году после того, как белорусские власти проигнорировали рекомендации МОТ по прекращению репрессий и нарушения прав трудящихся, эта организация применила статью, всего лишь второй раз за свою более чем 100-летнюю историю.

33-й параграф закрепляет возможность применять санкции за грубое и систематическое неисполнение рекомендаций Комиссии по расследованию МОТ.

На заседании также было заявлено, что Комитет сожалеет об атмосфере государственного насилия, запугивания и страха в Беларуси, отсутствии права на свободу объединения и права на коллективные переговоры, а также размыванию верховенства закона, примером которого является полное отсутствие независимости судебной системы.

Также было отмечено продолжающееся вмешательство правительства в деятельность профсоюзов. Комитет выразил серьезные сомнения относительно независимости Федерации профсоюзов Беларуси и призвал правительство страны работать с МОТ, чтобы решить эти проблемы и обеспечить деятельность в том числе независимых профсоюзов.

Комитет также принял к сведению доклад о ситуации в Беларуси, где отмечено, что правительство страны в очередной раз не предоставило новой информации о мерах, принятых для реализации рекомендаций Комитета.

В связи с этим снова прозвучал настоятельный призыв немедленно освободить заключенных профсоюзных деятелей и отменить любые обвинительные приговоры, вынесенные против них в связи с их законной профсоюзной деятельностью.

Комитет также повторил свою просьбу к правительству Беларуси принять в кратчайшие сроки:

- международную гуманитарную миссию для того, чтобы независимые врачи могли посетить всех заключенных профсоюзных деятелей для оценки их здоровья и оказания, при необходимости, медицинской помощи.

- трехстороннюю миссию МОТ для оценки ситуации и посещения профсоюзных деятелей, которые в настоящее время находятся в тюрьме или под стражей.

По итогу выводы Комитета были приняты абсолютным большинством голосов: 2544 – за, 72 – против и 112 – воздержались.

Исполняющий обязанности председателя Беларуского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Максим Позняков сказал, что обычно процедура принятия решений в Комитете происходит по принципу консенсуса, то есть все соглашаются с выводами, и принимается тот или иной документ:

— Но делегация Беларуси, поддерживаемая Россией и Китаем, потребовала голосования, утверждая, что якобы существует очень серьезное разделение мнений. Начиная с 2023 года власти постоянно ставят под сомнение выводы Комитета.

То есть, по мнению режима, всю тридцатилетнюю историю с нарушениями прав трудящихся в Беларуси, разгромом независимых профсоюзов, репрессиями, арестами, уголовными процессами и тюремным заключением профсоюзных лидеров нужно просто забыть или сделать вид, что ее не существовало и не существует. Закрыв глаза на все международные нормы и конвенции МОТ.

Однако так не получится, и в очередной раз международное сообщество это подтвердило!

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