«Детали»: Израиль начал атаки на иранскую нефтегазовую инфраструктуру

Поступают сообщения об израильских ударах по нефтегазовым объектам в Иране. Уже подтверждены удары по нефтяному заводу в Бушере и газовому месторождению Южный Парс.

Опубликованы видео поражения объекта в провинции Бушер на юге Ирана. Исследователь OSINTdefender установил, что это нефтеперерабатывающий завод «Фарджам», пишут «Детали».

Reports now of major strikes by the Israeli Air Force against the Fajr Jam Natural Gas Refinery in the Bushehr Province of Southern Iran. pic.twitter.com/pr6fa9s7H9