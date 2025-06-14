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«Детали»: Израиль начал атаки на иранскую нефтегазовую инфраструктуру

  • 14.06.2025, 18:53
  • 1,026
«Детали»: Израиль начал атаки на иранскую нефтегазовую инфраструктуру
Фото: Детали

Уже подтверждены удары по нефтяному заводу в Бушере.

Поступают сообщения об израильских ударах по нефтегазовым объектам в Иране. Уже подтверждены удары по нефтяному заводу в Бушере и газовому месторождению Южный Парс.

Опубликованы видео поражения объекта в провинции Бушер на юге Ирана. Исследователь OSINTdefender установил, что это нефтеперерабатывающий завод «Фарджам», пишут «Детали».

Также под ударом крупному газовому месторождению Южный Парс. Часть его инфраструктуры загорелась после атаки израильских беспилотников. Об этом пишет оппозиционный режиму сайт Iran International со ссылкой на официальные правительственные источники.

После первых ударов по иранским ядерным объектам Израиль предупредил Тегеран, что обстрел гражданских израильских целей повлечет за собой ответ по нефтегазовым объектам. По результатам ночных иранских ударов министр обороны Исраэль Кац признал, что «красные линии» пересечены.

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