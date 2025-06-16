Наследный принц Ирана: Есть реальный шанс скинуть режим аятолл 16.06.2025, 8:02

Исламская диктатура ослабла.

Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, проживающий в США, в интервью американскому телеканалу FoxNews призвал оказать помощь жителям Исламской республики в свержении властей.

Журналистка попросила собеседника прокомментировать заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что многие руководители Исламской республики «собрали вещи и уехали». «Верите ли вы в то, что иранский режим можно свергнуть?», - спросила корреспондентка у изгнанного наследника шахского престола.

«Конечно, - ответил тот. – Это только вопрос времени». Он добавил, что сейчас идеальное время для свержения исламистского режима, поскольку «за три дня он стал в десять раз слабее».

Today, exclusively on @Sundayfutures with @MariaBartiromo, Exiled Iranian Crown Prince Reza Pahlavi @PahlaviReza spoke about Iranians fighting for freedom as the regime prioritizes the pursuit of nuclear weapons over human rights.@FoxNews pic.twitter.com/nn0EeE4OBT — SundayMorningFutures (@SundayFutures) June 15, 2025

По мнению наследника шаха, иранцы понимают: у них появился реальный шанс восстать и скинуть режим аятолл и что это должны сделать сами жители Ирана, а не иностранные государства и армии.

Реза Пехлеви отметил, что международному сообществу следует оказать помощь иранцам в решении этого вопроса. Таким образом удастся решить все региональные проблемы, которые на протяжении более 40 лет создавали власти Исламской республики.

По словам наследника шаха, странам Запада пора уже понять, что свержение правящего исламистского режима может решить множество проблем. Жители Ирана уже несколько раз в прошлом пытались сделать это самостоятельно, но не получали никакой помощи извне, поэтому все попытки жестоко подавлялись.

Пехлеви добавил: наконец-то он видит на Западе понимание, что необходимо отделять иранский народ от правящего класса. «Решение проблемы – иранцы, а не переговоры с режимом, которому нельзя доверять», - уверен оппозиционный деятель.

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