Интересные подробности о двух атакованных зданиях в Тегеране Михаил Гуревич

16.06.2025, 9:37

Причина — в важности ликвидированных целей.

Интересные подробности о двух зданиях в Тегеране, уничтоженных вчера в результате ударов израильских истребителей.

Первый удар был нанесен по Центру видеомониторинга Министерства разведки на улице Ираки. Здесь располагалось оборудование, инфраструктура и большая часть серверов централизованной системы видеонаблюдения, охватывающей всю территорию Ирана.

Система была закуплена у канадской компании Genetec через дубайское представительство. Изначально ее эксплуатацией занималась Тегеранская служба дорожного контроля, затем — совместно с Министерством разведки, а позднее управление полностью перешло в руки спецслужб.

Эта система позволяла в режиме реального времени отслеживать передвижения людей по стране, использовать поиск по архиву видеозаписей и фиксировать так называемые «персональные правонарушения» — например, несоблюдение правил хиджаба.

По имеющимся данным, в результате атаки было уничтожено от 80 до 90% оборудования, включая ключевые серверы и аналитические центры.

Второй, еще более важный удар пришелся по зданию на 5-м переулке улицы Сабунчи, в районе улицы Бехешти. Снаружи это выглядело как обычный жилой дом — без табличек, охраны и характерных признаков. На деле же здесь находился Офис по преследованию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — подразделение, занимавшееся вызовами, допросами, запугиванием и фабрикацией дел против политических активистов, журналистов и участников протестов.

Здание было полностью уничтожено прямым попаданием ракеты с израильского самолета. На место немедленно прибыли иранские силы безопасности, однако съемку происходящего запретили — даже для госканала IRIB. Причина — в важности ликвидированных целей.

По подтвержденным данным, в результате удара были убиты: Мохаммад Каземи — глава разведки КСИР, ключевая фигура в подавлении протестов, его заместители Хасан Мохаггег и Мохсен Бакери, а также десятки следователей и сотрудников спецслужб, временно переброшенных в здание для маскировки своей деятельности.

Одновременно с ними были уничтожены десятки тысяч документов и досье — на студентов, журналистов, активистов и простых граждан, ставших мишенями режима.

Михаил Гуревич, Telegram

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