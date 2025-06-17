«Режим схлопнется как карточный домик» 17.06.2025, 12:23

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Анатолий Котов

Белорусский генералитет должен серьезно задуматься.

Белорусский политолог Анатолий Котов прокомментировал для сайта Charter97.org последствия израильских авиаударов по Ирану и их возможное влияние на международную обстановку, в том числе и для режима Александра Лукашенко. По его словам, эти события не только показали технологическое превосходство Израиля, но и продемонстрировали уязвимость авторитарных режимов:

— Иран является одной из наиболее технологически продвинутых стран-союзниц Москвы или оси Москва-Пхеньян-Тегеран. У него была возможность доставлять неприятности соседям, финансировать и вооружать прокси-террористов — ХАМАС, хуситов и «Хезболлу».

Но на фоне Израиля видна не просто разница, а технологическая пропасть. ПВО прошлого поколения, состоящее из образцов советской или российской техники, не в состоянии защищать от современных образцов вооружения. С другой стороны, даже массированные ракетные и дроновые удары лучшими иранскими образцами не в состоянии в каком-то значительном количестве прорвать современную израильско-американскую ПВО.

Эксперт обратил внимание и на то, что ситуация с Ираном может быть предупреждением и для Минска:

— Применительно к белорусским реалиям это означает следующее: при наличии политической воли, с белорусским ПВО и инфраструктурой, которая работает на войну, может случиться то же самое, что и с иранской. То есть они просто перестанут существовать. Наивно полагать, что координаты целей неизвестны.

Нанести серьезный ущерб в ответ вряд ли получится. Будут поражения, будут жертвы, но последствия будут несопоставимы. Тут стоит серьезно задуматься над тем, насколько безопасно углубленное военно-техническое сотрудничество с Россией, Ираном, КНДР и Пакистаном. Насколько безопасно вовлекать гражданские предприятия в производство военной техники.

По его мнению, режим Лукашенко прекрасно это понимает, потому предпочитает сохранять осторожную позицию:

— Поэтому и молчат. Стать однозначно на сторону Ирана — окончательно разорвать отношения с Израилем, а значит, и с США, и с Европой. Это очень плохая перспектива. Поэтому тишина и ожидание, что авось пронесет.

Политолог также сравнил участь иранского руководства с потенциальной судьбой белорусского диктатора:

— На сегодняшний момент ликвидирована верхушка КСИР, армии и ядерной программы. Не спасли секретность, меры безопасности и даже бункеры. Поэтому судьба верховного аятоллы, можно сказать откровенно, в руках у президента США Дональда Трампа. В случае дальнейшей эскалации он утратит «иммунитет», который ему дают скорее обычаи международного права, чем физические меры по защите.

В этом случае можно прогнозировать, что режим схлопнется как карточный домик. Для Минска это будет означать, что и у него «иммунитета» нет. Генералитет, который грезит о Сувалкском коридоре или «Вильнюсе за три дня», должен серьезно задуматься — у них «иммунитета» нет уже.

Эксперт также подчеркнул, что Лукашенко больше обеспокоен собственной судьбой, чем судьбой своих союзников:

— Можно сказать, что вряд ли Лукашенко жалеет о гибели «друзей». Его мысли скорее заняты собственными перспективами. Пока не устранен рахбар (Высший руководитель Ирана — прим. ред.), это тревога. Если такое произойдет, а вероятность сценария возрастает с каждым ракетным обстрелом Израиля, будет паника. Диктаторы крайне чувствительно реагируют на гибель других диктаторов. Судьба Муаммара Каддафи или Николае Чаушеску наносит серьезные психологические травмы.

Также Анатолий Котов отметил, что «элита» режима в случае потенциального кризиса первой попадает под раздачу:

— Кроме того, тревожность повышается на фоне того, что Израиль методично уничтожает уже не только верхушку военных или спецслужб, в том числе и вновь назначенных. Наносятся удары по инфраструктуре пропаганды. То есть две опоры, на которых держится режим, очевидно окажутся под ударом в первую очередь.

Судьба силовиков Ирана, которых никто не в состоянии защитить, или Сирии, которых Башар Асад предал, не способствует устойчивости режима. В случае потенциального кризиса каждый сам за себя, и именно «элита» первой попадет под раздачу. Так что, Лукашенко не думает про иранцев, он думает про себя и, как не допустить паники в ближайшем окружении.

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