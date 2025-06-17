WP: Правда о потерях России в Украине3
- 17.06.2025, 14:35
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Кремль «меняет» нескольких метров земли на личный состав и технику.
За последние 17 месяцев Россия пыталась продвинуться вглубь территории Украины. Данные показывают, что еe успехи крайне скромны — с января 2024 года российские войска захватили менее 4,700 квадратных километров, что значительно уступает заявленным целям Москвы. По темпам продвижения Россия уступает даже наступлению Антанты во время кровопролитной битвы при Сомме в Первой мировой войне, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
Цена этих «успехов» — огромные потери солдат и техники. Число российских погибших в Украине превысило общее количество советских и российских солдат, погибших во всех войнах с момента Второй мировой войны.
Кроме того, Россия потеряла в 2–5 раз больше боевой техники, чем Украина, включая около 1,200 бронемашин, 3,200 боевых машин пехоты и 1,900 танков с начала 2024 года.
Несмотря на наступление, российские войска сталкиваются с ожесточенной обороной: минные поля, укрепленные траншеи и артиллерия, а также активное использование Украиной дронов. Тактика обороны Украины, поддерживаемая США и Европой, превращает конфликт в войну на истощение, в которой преимущество на стороне защитников.
Путь Кремля к победе — не через военные успехи, а через усталость Запада. Без поддержки США Украина быстро исчерпает запасы боеприпасов и техники, что даст России преимущество на поле боя. Путин рассчитывает, что политическая усталость Вашингтона приведет к отказу от помощи Киеву.
В то же время Россия демонстрирует нежелание идти на серьезный диалог, продолжая атаковать и выдвигать максималистские требования, несмотря на тяжелые потери.
Соединенным Штатам стоит усилить военную помощь Украине, особенно в области систем ПВО, дальнобойных ударных комплексов и боеприпасов. Также важны новые санкции против России и стран, поддерживающих еe экономику в условиях войны.
Россия не наступает — она теряет людей и технику ради нескольких метров земли. Победа станет реальностью, если Запад позволит этому случиться.