Могут ли в загсе запретить родителям дать необычное имя ребенку?
- 18.06.2025, 14:16
Есть ряд нюансов.
Сотрудники загса не должны влиять на выбор имени малыша, но существуют тонкости в этом вопросе.
– В соответствии со ст. 69 Кодекса о браке и семье орган загса не вправе отказать родителям в присвоении имени ребенку, – пояснила начальник отдела организационно-методической работы главного управления юстиции Гомельского облисполокома Наталья Соколова.
Однако нюансы есть и отказать маме с папой все-таки могут.
– Причиной отказа могут стать только нарушение норм общественной морали или противоречие национальным традициям, – уточнила специалист.
По словам Натальи Соколовой, бывают случаи, когда родители хотят назвать новорожденного слишком необычным именем, тогда работник загса может лишь обратить их внимание на нежелательные последствия в будущем.
– Однако окончательное решение всегда остается за мамой и папой, – заключает она.
Кстати, достигнув 16 лет, граждане Беларуси могут менять имя, фамилию и отчество. Для этого нужно подать заявление в загс. В случае отказа, можно идти в суд.