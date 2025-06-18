Могут ли в загсе запретить родителям дать необычное имя ребенку? 18.06.2025, 14:16

Есть ряд нюансов.

Сотрудники загса не должны влиять на выбор имени малыша, но существуют тонкости в этом вопросе.

– В соответствии со ст. 69 Кодекса о браке и семье орган загса не вправе отказать родителям в присвоении имени ребенку, – пояснила начальник отдела организационно-методической работы главного управления юстиции Гомельского облисполокома Наталья Соколова.

Однако нюансы есть и отказать маме с папой все-таки могут.

– Причиной отказа могут стать только нарушение норм общественной морали или противоречие национальным традициям, ­ – уточнила специалист.

По словам Натальи Соколовой, бывают случаи, когда родители хотят назвать новорожденного слишком необычным именем, тогда работник загса может лишь обратить их внимание на нежелательные последствия в будущем.

– Однако окончательное решение всегда остается за мамой и папой, – заключает она.

Кстати, достигнув 16 лет, граждане Беларуси могут менять имя, фамилию и отчество. Для этого нужно подать заявление в загс. В случае отказа, можно идти в суд.

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