В США откажутся от рекомендаций по допустимым нормам алкоголя 18.06.2025, 17:59

Американцам рекомендуют ограничивать ежедневное потребление алкоголя до одной порции для женщин и двух — для мужчин.

Власти США намерены пересмотреть действующие диетические рекомендации и отказаться от формулировки, ограничивающей потребление алкоголя одной порцией в день для женщин и двумя — для мужчин. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Обновленные «Диетические рекомендации для американцев» (Dietary Guidelines for Americans) могут быть опубликованы уже в июне. По словам источников, новый документ, разрабатываемый Министерством здравоохранения и Министерством сельского хозяйства США, будет включать краткую формулировку, призывающую либо «пить умеренно», либо «снижать потребление алкоголя из-за сопутствующих рисков».

Действующая версия документа с 1990 года рекомендует ограничивать ежедневное потребление алкоголя до одной порции для женщин и двух — для мужчин. В Великобритании аналогичные рекомендации предполагают не более 14 единиц в неделю, тогда как Канада уже снизила планку: по данным Health Canada, риски для здоровья возрастают уже после двух порций в неделю.

Хотя отдельные исследования указывают на возможную связь умеренного потребления алкоголя с более низким риском инсульта, существует и подтвержденная связь даже умеренного употребления с повышенным риском, например, рака груди.

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