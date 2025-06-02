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Маск прокомментировал атаку СБУ на российскую стратегическую авиацию

  • 2.06.2025, 6:30
Маск прокомментировал атаку СБУ на российскую стратегическую авиацию

Американский миллиардер назвал дроны «будущим войны».

Амеркианський миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X дроновую атаку СБУ на российскую стратегическую авиацию, назвал дроны «будущим войны».

«Дроны — это будущее войны. Пилотируемая авиация — нет», — написал Маск в комментарии к сообщению в соцсети X совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магуайра.

«Украина только что совершила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн. Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км внутри России. Более $1 миллиарда убытков от беспилотников стоимостью менее $1 миллиона. Критическая инфраструктура больше не в безопасности», — говорится в заметке Магуайра.

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