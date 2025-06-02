Роман Свитан: Ждем продолжения банкета 4 2.06.2025, 14:22

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Роман Свитан

Около трети парка стратегической российской авиации выведено из строя.

Украинские дроны атаковали четыре аэродрома россиян. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать блестящую операцию СБУ полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана:

— Россияне заявили о предотвращении одной из атак на востоке. По крайней мере, они сами докладывают, что было атаковано пять аэродромов. Один из основных аэродромов, где удалась атака, это аэродром «Белый», это как раз лагерный, если можно так сказать, аэродром. А именно базовый — это «Украинка». Они там рядом находятся, один в Иркутской области, один в Дальневосточном крае.

Именно на этой связке, «Украинка»—«Белый», дислоцируется 326-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия РФ. В свое время командиром этой дивизии, когда она в Тарту стояла, в Эстонии, был Джохар Дудаев — летчик, первый президент свободной республики Ичкерия.

Так вот, наши попытались ударить и по «Украинке», и по «Белому». По «Украинке», скорее всего, атака была сорвана россиянами. А вот по «Белому» удачно отработали, там находились Ту-95 и Ту-22М3. Уничтожено минимум четыре Ту-95, довольно-таки серьезно повреждены еще несколько.

Это если говорить о так называемом Зауралье, восточных районах России. Но европейскую часть РФ Служба безопасности Украины тоже атаковала в так называемом режиме «Паутины».

Атаковали аэродром в Иваново, он же «Северный», где в основном находились А-50, один из которых был поврежден. Также удар пришелся по «Дягилево» под Рязанью — там повреждены самолеты Ту-22М3 и Ту-95. И аэродром «Оленья», уже ближе к Кольскому полуострову, где базируются Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Там тоже зафиксированы поражения этих бортов, не уничтожение, а именно повреждения. Насколько серьезные — станет понятно в ближайшие дни.

То есть эти самолеты теоретически могут и дальше выполнять свои задачи после починки, если они подлежат восстановлению. Но в основном после такого рода поражений самолеты уходят в так называемую «Аврору» — на разборку. Так как у россиян больше нет производства, а они запустить выпуск такого рода самолетов не могут, то взять их неоткуда.

Это так называемые безвозвратные потери. Таким образом, стратегическая авиация России понесла очень серьезное поражение — около трети парка стратегической авиации выведено из строя невосполнимо, это не просто повреждение, это потеря навсегда.

Отличная операция, проведенная Службой безопасности Украины, которой лично руководил генерал Малюк. Готовилась эта атака, как сообщается, больше года. Подобные операции действительно готовятся месяцами, иногда годами. И в итоге атака удалась, это хорошая работа. Ждем, как говорится, продолжения банкета.

— Почему Россия сегодня не может производить стратегические бомбардировщики?

— Причина в том, что технологическая база Советского Союза была распределена между различными республиками. После распада СССР многие ключевые производства оказались за пределами России. Например, производство двигателей было частично в Украине — и эти заводы уже не работают на Россию. Поэтому без участия этих республик ни один такой самолет не собрать.

К тому же, эти страны не горят желанием участвовать в создании российской стратегической авиации. Что до тех самолетов, которые россияне пытаются собирать — из трех или четырех старых бортов собирают один рабочий. Но это не новые машины, а просто разборка на запчасти уже имеющихся. Это сильно снижает общее количество боевых единиц такого уровня.

— Станут ли авиаудары по Украине менее интенсивными после этой атаки?

— Вряд ли. Дело в том, что стратегическая авиация несет три основных типа ракет: Х-101, Х-555 и Х-55. Но у России есть и другие средства — крылатые ракеты «Калибр», баллистические комплексы «Искандер», KN-23. Даже если мы повредили треть их стратегических бомбардировщиков, две трети все еще в строю. Они вполне способны выполнять свои задачи.

Так что ударов, скорее всего, не станет меньше. Но для России это точно неприятно — особенно в стратегическом плане.

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