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БГУ вылетел из топ-400 ведущих университетов мира

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  • 20.06.2025, 20:50
  • 1,146
БГУ вылетел из топ-400 ведущих университетов мира

За время правления Лукашенко образование в стране достигло «дна».

Белорусский государственный университет потерял сразу 60 позиций в одном из самых влиятельных рейтингов мировых университетов QS World University Rankings, ранее известным как Times Higher Education, передает «Еврорадио».

В свежем рейтинге, БГУ занял 447-е место, в то время как годом ранее он был на 387-м месте.

БНТУ и БГУИР также провалились в рейтинге. Политех расположился на 860 месте, а университет электроники — на 1413 месте.

Лидером рейтинга второй год подряд стал американский Massachusetts Institute of Technology, второе место у британского Imperial College London, а на третьем — Стэнфорд, которому за год поднялся на три места.

QS World University Rankings учитывает такие показатели как «академическая репутация», количество цитируемых работ и объем научных исследований.

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