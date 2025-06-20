БГУ вылетел из топ-400 ведущих университетов мира

БГУ вылетел из топ-400 ведущих университетов мира4
- 20.06.2025, 20:50
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За время правления Лукашенко образование в стране достигло «дна».
Белорусский государственный университет потерял сразу 60 позиций в одном из самых влиятельных рейтингов мировых университетов QS World University Rankings, ранее известным как Times Higher Education, передает «Еврорадио».
В свежем рейтинге, БГУ занял 447-е место, в то время как годом ранее он был на 387-м месте.
БНТУ и БГУИР также провалились в рейтинге. Политех расположился на 860 месте, а университет электроники — на 1413 месте.
Лидером рейтинга второй год подряд стал американский Massachusetts Institute of Technology, второе место у британского Imperial College London, а на третьем — Стэнфорд, которому за год поднялся на три места.
QS World University Rankings учитывает такие показатели как «академическая репутация», количество цитируемых работ и объем научных исследований.