Глава МИД Украины напомнил, что происходит с «русскими ногами», когда они ступают на чужую землю
- 20.06.2025, 21:58
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Андрей Сибига резко ответил на циничные заявления Путина.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя циничные заявления российского диктатора о территории Украины, заявил, что «Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками».
Об этом он написал на платформе Х.
«Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства еще большего количества украинцев», - отметил Сибига.
По его словам, среди всех последних безумных заявлений Путина особенно выделяются слова о «ноге российского солдата».
«На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, это несет с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками. Он является массовым убийцей собственного народа. Он уже потерял миллион российских солдат в бессмысленной кровопролитной войне против Украины, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног», - подчеркнул министр.
Сибига отметил, что кремлевский лидер не просто презирает человеческую жизнь, но и ставит россиян «на колени» внутри страны, в то время, как его заявления служат лишь для отвлечения внимания от провалов собственного правления.
«И пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги на вторжение в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически... Он привел Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться», - отметил он.
Глава МИД Украины также призвал международное сообщество не оставлять России ощущение безнаказанности.
«Единственный способ заставить Россию к миру - это увеличить поддержку обороны Украины, нанести сильный удар по российской экономике, признать Россию террористическим государством и полностью ее изолировать», - резюмировал он.