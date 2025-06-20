Глава МИД Украины напомнил, что происходит с «русскими ногами», когда они ступают на чужую землю 20.06.2025, 21:58

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Андрей Сибига

Андрей Сибига резко ответил на циничные заявления Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя циничные заявления российского диктатора о территории Украины, заявил, что «Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками».

Об этом он написал на платформе Х.

«Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства еще большего количества украинцев», - отметил Сибига.

По его словам, среди всех последних безумных заявлений Путина особенно выделяются слова о «ноге российского солдата».

«На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, это несет с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками. Он является массовым убийцей собственного народа. Он уже потерял миллион российских солдат в бессмысленной кровопролитной войне против Украины, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног», - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что кремлевский лидер не просто презирает человеческую жизнь, но и ставит россиян «на колени» внутри страны, в то время, как его заявления служат лишь для отвлечения внимания от провалов собственного правления.

«И пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги на вторжение в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически... Он привел Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться», - отметил он.

Глава МИД Украины также призвал международное сообщество не оставлять России ощущение безнаказанности.

«Единственный способ заставить Россию к миру - это увеличить поддержку обороны Украины, нанести сильный удар по российской экономике, признать Россию террористическим государством и полностью ее изолировать», - резюмировал он.

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