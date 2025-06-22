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Иран атаковал Израиль в ответ на ночной удар США

  • 22.06.2025, 8:36
  • 6,832
Иран атаковал Израиль в ответ на ночной удар США

Тегеран запустил около 40 ракет.

Иран запустил в сторону Израиля ракеты утром, 22 июня, в ответ на атаку, совершенную ночью Соединенными Штатами и ЦАХАЛом.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу», - сообщили израильские военные.

В ЦАХАЛе предупредили население, что после получения оповещения стоит пройти в бомбоубежище и оставаться там до дальнейшего уведомления.

«Покидать защищенное пространство разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте следовать инструкциям Службы тыла», - подытожили в ЦАХАЛе.

Сообщается, что в сторону Израиля было выпущено 40 ракет.

Примечательно, что ракетная тревога сработала во многих районах Израиля, в том числе, в центре.

Обстрел совершен на фоне угроз со стороны Ирана. Ранее в Тегеране пригрозили «долгосрочными последствиями» из-за атак со стороны Израиля и США.

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Службы тыла», - добавили израильские военные.

Обновлено 08:00

Поступило несколько сообщений о падении обломков. Экстренные службы отправились на места происшествия.

«Более чем на 10 локациях были зафиксированы падения. На данный момент один человек получил ранения средней степени тяжести в районе Шфела», - сообщили в национальной медицинской службе Израиля MDA.

В то же время в Хайфе сообщили о необычном событии: падения были, но сигнал тревоги не прозвучал.

Израильский пожарно-спасательный центр 102 получил несколько сообщений о повреждении жилых домов в прибрежном районе, центре и округе Дан.

Первоначальное сообщение о двух серьезно раненых.

В округе Дан сообщается о прямом попадании в здание. В Центральном округе — повреждение автомобиля возле жилого дома, обширные разрушения на месте происшествия. В прибрежном районе — разрушение нескольких зданий в результате прямого попадания. На месте работают пожарные.

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