Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ поднять военные расходы до 5% ВВП
- 25.06.2025, 23:31
Президент США раскритиковал Мадрид.
США введут против Испании повышенные пошлины, если она откажется присоединяться к одобренному НАТО плану по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, заявил президент Дональд Трамп.
«Мы ведем переговоры с Испанией о торговой сделке. Мы заставим их платить в два раза больше. И я действительно серьезно к этому отношусь», — сказал президент во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, когда ему задали вопрос о позиции Мадрида об увеличении расходов на оборону. При этом Трамп заявил, что «любит Испанию» и это «прекрасное место». «Но Испания — единственная страна из всех стран, которая отказывается платить. Я не знаю, в чем проблема», — подчеркнул он.
Члены НАТО 25 июня на саммите в Гааге договорились увеличить уровень своих расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не станет присоединяться к этим обязательствам и что страна может увеличить свои расходы до 2,1% — «ни больше, ни меньше».
По словам премьера, Испания выполнит новые цели альянса по оружию и войскам, но не будет придерживаться установленного НАТО целевого показателя по бюджетным тратам на оборону. Заявление Санчеса вызвало резкую критику со стороны других членов альянса.
Испания, помимо НАТО, входит в Евросоюз, который стремится заключить торговое соглашение с Вашингтоном до того, как 9 июля пошлины на почти весь ее экспорт в США вырастут до 50%, если ЕС и США не достигнут торгового соглашения.
США уже ввели 25-процентные тарифы на европейские автомобили, а также 50-процентную пошлину на сталь и алюминий. Трамп также объявил, что Штаты работают над расширением тарифов на другие отрасли, включая фармацевтику, полупроводники и коммерческие самолеты.
Представитель испанского правительства сказал Bloomberg, что Мадрид подчеркивает свою приверженность НАТО, но не придает слишком большого значения комментариям Трампа.