закрыть
25 июня 2025, среда, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ поднять военные расходы до 5% ВВП

  • 25.06.2025, 23:31
Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ поднять военные расходы до 5% ВВП
Дональд Трамп

Президент США раскритиковал Мадрид.

США введут против Испании повышенные пошлины, если она откажется присоединяться к одобренному НАТО плану по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы ведем переговоры с Испанией о торговой сделке. Мы заставим их платить в два раза больше. И я действительно серьезно к этому отношусь», — сказал президент во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, когда ему задали вопрос о позиции Мадрида об увеличении расходов на оборону. При этом Трамп заявил, что «любит Испанию» и это «прекрасное место». «Но Испания — единственная страна из всех стран, которая отказывается платить. Я не знаю, в чем проблема», — подчеркнул он.

Члены НАТО 25 июня на саммите в Гааге договорились увеличить уровень своих расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не станет присоединяться к этим обязательствам и что страна может увеличить свои расходы до 2,1% — «ни больше, ни меньше».

По словам премьера, Испания выполнит новые цели альянса по оружию и войскам, но не будет придерживаться установленного НАТО целевого показателя по бюджетным тратам на оборону. Заявление Санчеса вызвало резкую критику со стороны других членов альянса.

Испания, помимо НАТО, входит в Евросоюз, который стремится заключить торговое соглашение с Вашингтоном до того, как 9 июля пошлины на почти весь ее экспорт в США вырастут до 50%, если ЕС и США не достигнут торгового соглашения.

США уже ввели 25-процентные тарифы на европейские автомобили, а также 50-процентную пошлину на сталь и алюминий. Трамп также объявил, что Штаты работают над расширением тарифов на другие отрасли, включая фармацевтику, полупроводники и коммерческие самолеты.

Представитель испанского правительства сказал Bloomberg, что Мадрид подчеркивает свою приверженность НАТО, но не придает слишком большого значения комментариям Трампа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина