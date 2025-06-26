Трамп: У Путина могут быть амбиции за пределами Украины 26.06.2025, 5:34

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США назвал диктатора РФ запутавшимся человеком.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что территориальные амбиции правителя России Владимира Путина могут простираться за пределы Украины. «Я полагаю, это возможно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Гааге в среду, 25 июня.

При этом Трамп выразил уверенность, что Путин «хотел бы договориться» и выйти из войны против Украины, поскольку «для него это полный бардак». По словам главы Белого дома, недавно Путин звонил ему и предлагал помощь с Ираном, на он ответил, что лучше бы Путин «помог» ему с Россией. «Я считаю, что он — человек, который просто запутался. На самом деле я очень удивлен. Я думал, мы легко все уладим», - отметил американский лидер.

Отвечая на вопрос, почему за пять месяцев с момента возвращения на пост президента он так и не выполнил предвыборное обещание закончить войну в Украине, Трамп заявил, что Путин «оказался очень сложным человеком», «были проблемы» и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что собирается вновь созвониться с Путиным, но не уточнил, когда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com