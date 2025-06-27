В ООН заявили об историческом максимуме потребления кокаина в мире 27.06.2025, 3:38

Опубликована статистика.

Более 3,7 тысячи тонн кокаина произвели в мире за один 2023 год, сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в своем докладе, подчеркнув, что это «исторический максимум».

Показатель на 34% превышает цифры по предыдущему году (около 2,45 тысячи тонн). Объем изъятого кокаина в мире за 2023 год составил рекордные 2 275 тонн, что на 68% больше по сравнению со значениями 2019–2023 годов. Количество людей, употребляющих этот наркотик, увеличилось с 17 миллионов в 2013 году до 25 миллионов в 2023-м, говорится в отчете.

ООН фиксирует в Австралии и Новой Зеландии самую высокую концентрацию потребителей кокаина на душу населения. Согласно докладу УНП ООН, примерно 3% жителей этих двух стран в возрасте от 15 до 64 лет принимали кокаин в 2023 году.

Это почти вдвое больше, чем в Америке, и почти втрое больше, чем в Европе, которые находятся на следующих строчках по объему потребления наркотика в мире. В абсолютных числах по количество принимающих кокаин лидирует Америка — его здесь потребляют больше людей, чем где-либо в мире, говорится в документе.

Кокаин находится на четвертом месте по распространенности в мире, согласно подсчетам ООН. На первой позиции — каннабис (марихуана), который принимают 244 миллиона человек, за ним следуют опиоиды (61 миллион) и амфетамины (30,7 миллиона). Замыкает список экстази с 21 миллионом потребляющих.

Всего же, по данным авторов доклада, в 2023 году наркотики употребляли 316 миллионов жителей Земли, или примерно 6% населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет. В 2013 году эта цифра составляла по 5,2%.

В 2023 году лишь один из 12 человек с расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, получал необходимое лечение, отмечается в докладе.

В России на фоне продолжающейся войны в Украине также резко вырос оборот кокаина. В 2024 году на таможне было изъято 2,8 тонны наркотика против 409,96 кг в 2023-м и 88,28 кг — в 2022-м, следует из данных официальной статистики. Одновременно с этим полиция и ФСБ в прошлом году конфисковали на территории РФ 3,7 тонны кокаина (1,5 тонны в предыдущем году, 300 кг — в 2022-м).

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