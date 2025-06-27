В Бресте заметили «око Саурона»1
- 27.06.2025, 14:45
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Видеослежка ведется из очень неожиданного места.
В Бресте обнаружилась замаскированная камера видеонаблюдения, которую спрятали в скворечник. Смотрит она в сторону площадки с мусорными контейнерами, пишет «Зеркало».
Брестчанин показал в TikTok камеру наблюдения, расположенную в скворечнике. По его словам, она находится в районе площади Свободы. Один из комментаторов отметил, что такой стиль видеонаблюдения за мусором есть не только в областном центре, но и «в поселке одном возле Бреста».
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Еще в комментариях писали, что замечали нечто подобное рядом с расположением 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте. А также предполагали, что наблюдение за мусором установлено, чтобы наказывать тех, кто выбрасывает крупногабаритные вещи.
«Око Саурона», — прокомментировал один пользователь.
«Это скворец евроокно вставил», — предположил второй.
Возможно, разгадка кроется в этом (вероятно, ироничном) комментарии: «Ну вот зачем вы контору нашу спалили. Следят за мусоркой — кто-то из ИП выбрасывает много мусора, но не платят за вывоз. Все нам портите своими расследованиями».