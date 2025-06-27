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В Бресте заметили «око Саурона»

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  • 27.06.2025, 14:45
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В Бресте заметили «око Саурона»
Фото: zerkalo.io

Видеослежка ведется из очень неожиданного места.

В Бресте обнаружилась замаскированная камера видеонаблюдения, которую спрятали в скворечник. Смотрит она в сторону площадки с мусорными контейнерами, пишет «Зеркало».

Фото: zerkalo.io

Брестчанин показал в TikTok камеру наблюдения, расположенную в скворечнике. По его словам, она находится в районе площади Свободы. Один из комментаторов отметил, что такой стиль видеонаблюдения за мусором есть не только в областном центре, но и «в поселке одном возле Бреста».

@maks._.brest #беларусь #брест #врек #рекомендации @Maks*Brest @Maks*Brest @Maks*Brest ♬ оригинальный звук - Maks*Brest

Еще в комментариях писали, что замечали нечто подобное рядом с расположением 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте. А также предполагали, что наблюдение за мусором установлено, чтобы наказывать тех, кто выбрасывает крупногабаритные вещи.

«Око Саурона», — прокомментировал один пользователь.

«Это скворец евроокно вставил», — предположил второй.

Возможно, разгадка кроется в этом (вероятно, ироничном) комментарии: «Ну вот зачем вы контору нашу спалили. Следят за мусоркой — кто-то из ИП выбрасывает много мусора, но не платят за вывоз. Все нам портите своими расследованиями».

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