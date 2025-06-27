ЕС продлил секторальные санкции против РФ 27.06.2025, 18:18

Еще на полгода.

Комитет постоянных представителей Европейского Союза продлил секторальные санкции против России еще на полгода.

Об этом «Европейской правде» сообщил осведомленный собеседник в дипломатических кругах.

Отметим, 26 июня лидеры Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали принятие нового пакета ограничений.

Источник рассказал, что в пятницу, 27 июня, Coreper фактически одобрил продление секторальных санкций против России еще на полгода.

Речь идет о санкциях против целых секторов или отраслей экономики РФ или направлений работы российского бизнеса.

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