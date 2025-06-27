«Работаем до последней клубники» 1 27.06.2025, 21:50

Белорусы съездили на самосбор ягод в Польше и выяснили, можно ли на нем сэкономить.

Самосбор ягод — популярное летнее развлечение в Польше. Занятие устроено так: фермеры пускают на свои поля всех желающих, чтобы те собирали ягоду для собственных нужд.

За съеденное прямо с куста платить не нужно. А вот за урожай, который сборщики увозят с собой, плата взимается — но все равно выходит значительно дешевле, чем в магазине.

Журналистка MOST отправились на самосбор клубники и вернулась с полной корзинкой и пониманием, как устроен этот бизнес и позволяет ли он сэкономить.

Начинаем клубничный сезон

С началом сезона ягод и фруктов в интернете появляется множество объявлений из разных уголков Польши: предлагают самосбор клубники, черешни, голубики и даже персиков. Большинство таких мест расположено вдали от городов — добраться до них можно только на машине или хотя бы на велосипеде, потому что общественный транспорт к полям не ходит.

Одно из таких мест журналисты нашли под Вроцлавом. От города до деревни Петровице (Pietrowice) — около 30 километров. Здесь на клубничном поле с утра до вечера собирают ягоды. Тихо, зелено, ощущение летних каникул.

В некоторых объявлениях указано четкое время сбора ягод. А сюда можно приехать в любой момент в течение рабочего дня: на утреннюю клубнику — с 8:00 до 13:00, затем перерыв и вечерняя сессия — с 14:30 до 19:00.

Важно не забыть взять с собой репеллент, воду и головной убор: солнце на поле греет щедро.

Журналисты приехали в будний день всего за час до закрытия. На поле — минимум три семьи. Хотя оно довольно широкое, слышно, что одна из семей говорит по-польски, другая — по-украински, третья — по-русски.

Фото: MOST

Чтобы начать сбор, нужно пройти через все поле к небольшому складу. Если у вас нет своей корзинки, можно купить ее на месте. Богдан, пожилой мужчина на велосипеде, следит за порядком, принимает оплату за сбор и продает корзинки прямо из багажника машины. Плетеная корзинка стоит 3 злотых. Сбор ягод — 13 злотых за «плоскую» корзинку и 15 — «с горкой». Цены даже ниже, чем в объявлении на Facebook.

Фото: MOST

Съеденное не считается

Кажется, что к вечеру на кустах уже ничего не должно остаться. Но стоит зайти в любой ряд и чуть раздвинуть листья — сразу находишь десятки спелых, сочных ягод — и столько же еще зеленых, ждущих своего часа.

Фото: MOST

Ягоды здесь можно есть прямо с куста, ограничения нет. Главное — не слишком увлечься и хоть что-то собрать с собой. За 40 минут, не особо напрягаясь, набираем полную корзинку без горки — по весу выходит больше двух килограммов.

Одна семья — 20 корзин

Когда корзинка уже полная, а с куста съедена еще половина такой же, встречаем хозяйку поля Камиллу. Она объясняет, что сначала клубнику собирают на продажу в магазины. А когда ягода становится менее устойчивой к перевозке, открывают поле для самосбора. Всего в хозяйстве два поля. Сезон длится около двух месяцев и зависит от погоды. В этом году он начался в мае и может продлиться до начала июля.

— Работаем до последней клубники, — говорит Камилла.

Фото: MOST

В будни сюда приезжает около 30 человек, в выходные — до ста. Формат пользуется популярностью, особенно среди семей. Иногда приезжают с по-настоящему серьезными планами.

— Была одна семья, которая за день собрала 20 корзинок, — вспоминает Камилла.

Вкус лета своими руками

Хотя цены ниже магазинных, на самосборе едва ли удастся сэкономить: к цене корзинки стоит добавить стоимость бензина и учесть потраченное время. Зато это способ сменить обстановку и хотя бы на пару часов выбиться из привычного ритма. Немного солнца, тишины, руки в клубничном соке — и ощущение, что лето действительно началось.

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