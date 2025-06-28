На аэродроме «Кировское» в Крыму вспыхнули пожары после ночных взрывов
- 28.06.2025, 12:19
Появились спутниковые снимки.
В Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома «Кировское» в ночь на 28 июня. Там также возникли пожары.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
По данным «Крымского ветра», сегодня ночью в период с 2:50 до 3:02 прозвучали 5-6 взрывов в районе аэродрома «Кировское». До этого там слышали якобы звуки пролета дронов.
Также Telegram-канал опубликовал видео со взрывами. По предварительным данным, это была детонация боекомплекта на аэродроме.
Спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме «Кировское» в Крыму.
«Скорее всего, поражены склады и объекты ПВО. Также есть попадания по одной из авиационных стоянок, видно горящий вертолет, также взрывались топливные баки истребителей Су», - говорится в сообщении.