На аэродроме «Кировское» в Крыму вспыхнули пожары после ночных взрывов 28.06.2025, 12:19

иллюстративное фото

Появились спутниковые снимки.

В Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома «Кировское» в ночь на 28 июня. Там также возникли пожары.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным «Крымского ветра», сегодня ночью в период с 2:50 до 3:02 прозвучали 5-6 взрывов в районе аэродрома «Кировское». До этого там слышали якобы звуки пролета дронов.

Также Telegram-канал опубликовал видео со взрывами. По предварительным данным, это была детонация боекомплекта на аэродроме.

Спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме «Кировское» в Крыму.

«Скорее всего, поражены склады и объекты ПВО. Также есть попадания по одной из авиационных стоянок, видно горящий вертолет, также взрывались топливные баки истребителей Су», - говорится в сообщении.

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