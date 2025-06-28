На пораженном СБУ аэродроме в Крыму разросся пожар
- 28.06.2025, 22:02
Спутниковый снимок.
Сегодня днем площадь пожаров на аэродроме «Кировское» значительно увеличилась. Огонь смещается к центральной части аэропорта.
- К двум часам дня площадь пожаров значительно увеличилась и они сместились к центральной части аэродрома, - сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра».
Напомним, что Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому «Кировское» в оккупированном Крыму ночью 28 июня.
Сообщается, что в результате удара были уничтожены три вертолета врага и система «Панцирь-С1».