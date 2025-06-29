Трамп: У нас есть покупатель на TikTok

Трамп: У нас есть покупатель на TikTok1
- 29.06.2025, 19:09
Президент США сообщил, что соцсеть купит группа «очень состоятельных людей».
США нашли покупателя на американское подразделение китайской соцсети TikTok, в ближайшие две недели будет раскрыто, кто это, сообщил президент страны Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Я думаю, что мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си [Цзиньпин], вероятно, его даст», — сказал он.
Это группа «очень состоятельных людей», добавил он.
Вашингтон настаивает, чтобы китайская ByteDance продала американское подразделение собственникам из США, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в стране угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.
17 января Верховный суд США признал законным запрет в стране этого видеоприложения, что привело к его блокировке. Но «спас» TikTok Трамп, дав отсрочку для сделки. 18 июня он в очередной раз продлил срок для продажи. Угрозу для сделки создала торговая война США и Китая.