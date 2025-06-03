Соловьев забился в истерике из-за атаки дронов на аэродромы РФ 4 3.06.2025, 10:03

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Владимир Соловьев

Пропагандист призвал расстрелять российского солдата.

Пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы призвал к расстрелу солдата срочной службы, снявшего на видео атаку дронов на российский аэродром и выложившего его в соцсети.

«А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины», — заявил Владимир Соловьев.

Эти слова вызвали возмущение даже в Z-сообществе, отметил телеграм-канал Astra.

Например, телеграм-канал «Романоv Лайт» написал:

«Просто у мрази очередной раз сорвало башню. От собственной безнаказанности».

Z-блогер Роман Алехин также раскритиковал заявление Соловьева, отметив:

«Почему нет претензий к тем, кто в Минобороны отвечает за воспитание и идеологическую работу? Подростка, которого воспитывали на принципе «не запостил — значит, не было», надо расстрелять, а тех, кто должен был сформировать из него защитника родины — наградить? Странная логика».

Другой Z-канал «ПриZрак Новороссии» добавил:

«Знаю одного человека, которого посадили за экстремизм за фразу «За это расстреливать надо…». А тут — стало быть, «это другое». Ну, ок. Так и «победим».

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