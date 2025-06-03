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В центре Бреста продают таунхаус за 300 тысяч долларов

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  • 3.06.2025, 14:04
В центре Бреста продают таунхаус за 300 тысяч долларов
Фото: wikidom.by

Что предлагают за такие деньги.

В историческом центре Бреста на продажу выставлен трехэтажный таунхаус мансардного типа с землей и собственной сауной. Объект расположен в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, школ, детских садов и магазинов, пишет «Зеркало».

Фото: wikidom.by

Общая площадь дома — 228,2 кв. м, жилая — 83 кв.м. Спальные комнаты находятся на первом и втором этажах. На цокольном этаже обустроена сауна с комнатой отдыха. На каждом этаже предусмотрены санузлы и вспомогательные помещения.

Дом построен в 1958 году, кирпичный, с оштукатуренным фасадом и крышей из металлочерепицы. Частично установлены стеклопакеты, окна выходят на разные стороны. Коммуникации полностью централизованные: газ, вода, канализация, электричество. Отопление осуществляется с помощью газового котла, проведен оптоволоконный интернет.

Фото: wikidom.by
Фото: wikidom.by
Фото: wikidom.by
Фото: wikidom.by
Фото: wikidom.by
Фото: wikidom.by
Фото: wikidom.by
Фото: wikidom.by

К дому прилегает земельный участок площадью 5,78 сотки правильной формы. Территория ухожена, выполнен ландшафтный дизайн, есть зона отдыха, гараж на одно машино-место и парковочные площадки.

Фото: wikidom.by

Стоимость объекта — 899 969 рублей, что составляет примерно 300 000 долларов по текущему курсу.

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