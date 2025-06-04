Ученые выяснили, почему некоторые начальники любят всласть покричать на подчиненных 2 4.06.2025, 8:30

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И им совсем не стыдно.

Когда-нибудь казалось, что вашему начальнику прямо-таки нравится на вас орать? Новое исследование показывает: руководители действительно могут испытывать эмоциональное удовлетворение и даже получать психологическую «выгоду» от крика на подчиненных — чтобы повысить их эффективность и подчеркнуть свой авторитет, пишет Newsweek.

Ученые из американского Университета Джорджии опубликовали исследование в Journal of Management, в котором утверждают: ор на подчиненных может давать начальникам временное ощущение удовлетворения.

«Мотивы, с которыми руководители прибегают к агрессивному поведению, имеют значение — ведь некоторые из них действительно приносят краткосрочные выгоды», — рассказали авторы.

Ранее считалось, что начальники срываются на сотрудников из-за усталости или стресса. Но новое исследование впервые акцентирует внимание на тех, кто осознанно использует агрессию как управленческий инструмент.

Авторы работы ставят под сомнение прежнюю установку, будто начальники всегда испытывают вину после грубости.

«Мы предполагаем, что мотивы, с которыми руководитель прибегает к агрессии, напрямую влияют на его самочувствие после инцидента», — говорят исследователи.

Они опираются на теорию социальной агрессии и саморегуляции. Суть в следующем: если начальник кричит целенаправленно — чтобы добиться подчинения или подчеркнуть лидерство, — он чувствует эмоциональную отдачу. А если вспылил в порыве эмоций, например, из-за усталости, то, наоборот, ощущает вину и эмоциональное истощение.

В рамках исследования были опрошены сотни менеджеров из разных сфер. Многие признались, что срывались на сотрудников из-за выгорания. Но оказалось немало и тех, кто намеренно использовал агрессию, чтобы «подчиненные делали как надо» и «не забывали, кто главный».

Именно эта категория управленцев чувствовала себя лучше после агрессии, они также воспринимали свою грубость как успешную управленческую стратегию.

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Профессор бизнес-школы Терри при Университете Джорджии Сзу-Хан (Джоанна) Лин, соавтор исследования, объясняет: «Если человек кричит, чтобы повысить дисциплину или укрепить лидерский образ, он чувствует, что чего-то добился. А если орет просто от усталости — это только усугубляет состояние».

Лин подчеркивает, что компаниям нужны инструменты профилактики токсичного поведения на рабочем месте: «Если вы хотите, чтобы вас слушались или признавали в вас лидера — это нормально. Но есть другие, менее разрушительные способы этого достичь».

«Злоупотребление властью всегда приводит к негативным последствиям. Никто не будет по-настоящему замотивирован. Если мы хотим растить эффективных лидеров, они должны сначала признать, что такая проблема вообще существует», — объясняет она.

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