ИИ приближает человечество к четырехдневной рабочей неделе 6 5.06.2025, 12:55

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Работодатели также выигрывают.

Четырехдневная рабочая неделя становится все более популярной темой в мире труда. Суть идеи проста: сотрудники работают четыре дня вместо пяти, сохраняя при этом полную заработную плату и социальные льготы. Звучит заманчиво — и, как показывают исследования, не без оснований, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Для сотрудников сокращенная рабочая неделя означает лучший баланс между работой и личной жизнью, меньше стресса и больше времени для восстановления. Один дополнительный выходной позволяет заняться делами, на которые не хватает времени в будни, а также больше проводить времени с семьей. Особенно это актуально для родителей — уменьшаются расходы на детский уход и облегчается организация семейного быта.

Пилотные программы в Великобритании, Японии и других странах демонстрируют: сокращение рабочих дней не снижает продуктивность, а часто даже повышает ее. Работники становятся более мотивированными, меньше болеют и реже увольняются. Для компаний это означает снижение затрат на подбор и обучение новых сотрудников.

Сами работодатели также выигрывают. Повышение морального духа и вовлеченности, снижение текучести кадров и рост репутации делают четырехдневную неделю привлекательным решением. Несмотря на то что исследования по ее эффективности пока не всегда однозначны, большинство указывает на сохранение или даже рост продуктивности.

На фоне стремительного развития искусственного интеллекта, который увеличивает производительность труда, компании могут использовать освободившиеся ресурсы не для сокращения персонала, а для улучшения условий работы. Это инвестиция в счастье и лояльность сотрудников.

Четырехдневная рабочая неделя может стать реальным инструментом улучшения качества жизни — как для отдельных людей, так и для общества в целом.

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