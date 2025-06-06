Минск снова затопило: почему столица не готова к дождям? 1 6.06.2025, 19:04

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Минчане из года в год снова и снова наблюдают одну и ту же ситуацию.

Вчера Минск снова оказался под водой после сильного ливня. Дожди парализовали движение на многих улицах, затопили подвалы домов и торговых центров, превратив городские дороги в реки. Наиболее пострадали районы Немиги, улицы Притыцкого, Шаранговича, а также низинные части Уручья и Чижовки.

В соцсетях появились видео, где автомобили буквально плывут, а пешеходы с трудом переходят через воду.

Хотя городские власти ежегодно заявляют о «готовности» к ненастью, минчане из года в год снова и снова наблюдают одну и ту же ситуацию.

В чем причина: в необычной погоде или в проблемах инфраструктуры, задается вопросом городской телеграм-канал the Minsk Media.

Во-первых, несмотря на обновления, ливневая канализация в Минске устаревшая и не выдерживает современных нагрузок. В некоторых районах она не ремонтировалась еще с советского времени, трубы засорены листвой, песком и бытовыми отходами.

Во-вторых, в городе значительно уменьшилось зеленых территорий, которые раньше естественно впитывали дождевую воду. Их заменили асфальт и плитка, через которые вода не проникает в почву, а заливает дороги и тротуары, перегружая плохо работающую систему.

Третья причина – изменение климата. По данным синоптиков, в Беларуси все чаще фиксируются экстремальные явления погоды. Ливни, как те, что прошли 5 июня и принесли до 40 мм осадков — почти месячную норму, — стали настоящим испытанием для инфраструктуры.

Коммунальные службы, которые работали до позднего вечера, заслуживают благодарности. Но без масштабной модернизации ливневой системы и создания эффективных водосборных решений проблема так и будет повторяться ежегодно.

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