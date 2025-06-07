Зеленский: Украина уничтожила три установки «Искандер» 7.06.2025, 21:47

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Владимир Зеленский

Установки были уничтожены в Брянской области РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара Вооруженных сил Украины 5 июня в Брянской области были уничтожены три установки «Искандер-М». Об этом он сказал во время вечернего обращения.

Он рассказал, что сегодня ему докладывали министр обороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий Александр Сырский. Прежде всего речь шла о действиях украинских воинов на передовой.

«Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки «Искандер» - это было уничтожение просто убийц», - рассказал Зеленский.

Также глава украинского государства вспомнил о сбитии российского истребителя Су-35 и повреждении военных вертолетов.

«Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов. Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для на», - констатировал президент.

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