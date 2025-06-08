Foreign Policy: Украина изобрела новый способ ведения военных действий и обороны 1 8.06.2025, 10:52

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Запад уже адаптирует украинский опыт.

Украинцы сделали ставку на креативность, скорость и технологическую гибкость. Эта новая концепция получила неофициальное название — «плоская война» (flat war), где решения принимаются не в министерствах, а на уровне бригад и инженерных групп, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Яркий пример — система Sky Fortress, созданная украинскими инженерами. Это сеть из 9 500 микрофонов, установленных на столбах и соединенных с обычными смартфонами. Она отслеживает шум двигателей иранских дронов Shahed и передает координаты мобильным группам ПВО. Стоимость одной точки — менее $500, что делает систему гораздо дешевле пары ракет Patriot.

Недавняя операция «Паутина» только укрепила репутацию украинских креативных разработок. Сотня дронов стоимостью около $1 000 каждый нанесла удар по стратегическим объектам в глубине России, уничтожив десятки бомбардировщиков. Ущерб оценивается в миллиарды долларов, при этом вся операция стоила в тысячи раз меньше.

Особенность украинского подхода — децентрализация. Бригады сами набирают бойцов, сотрудничают с частными компаниями и даже производят дроны на 3D-принтерах. В 2024 году Украина произвела 2,2 млн дронов, и планирует удвоить этот объем в 2025-м. Некоторые модели уже используют ИИ для навигации и наведения на цели.

Украинские силы безопасности также действуют дерзко и независимо. СБУ и ГУР проводят атаки, диверсии и кибероперации далеко за пределами фронта. Их успехи — от ликвидации российских генералов до проникновений в оборонные предприятия России — стали символом гибкости и смелости Украины.

Запад уже изучает украинский опыт. Программы Replicator и Accelerate в США нацелены на разработку дешевых дронов и быструю интеграцию новых технологий. Украина доказала: не размер бюджета, а скорость адаптации и смелость решений решают исход сражений 21 века.

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