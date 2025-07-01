закрыть
1 июля 2025, вторник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп планирует рассмотреть депортацию Маска

8
  • 1.07.2025, 15:49
  • 7,132
Трамп планирует рассмотреть депортацию Маска

После очередной ссоры с миллиардером.

Президент США Дональд Трамп планирует рассмотреть депортацию миллиардера и предпринимателя Илона Маска после очередной перепалки.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунт старшего корреспондента Белого дома Эмили Гудин.

- Я спросила президента Трампа, депортирует ли он Илона Маска, и он ответил, что ему придется разобраться с этим/посмотреть на это, - пишет Гудин.

Отметим, что конфликт между Трампом и Маском разгорелся после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект республиканцев по налогам и расходам, который он назвал «долговым рабством».

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип