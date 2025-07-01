Трамп планирует рассмотреть депортацию Маска

Трамп планирует рассмотреть депортацию Маска8
- 1.07.2025, 15:49
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После очередной ссоры с миллиардером.
Президент США Дональд Трамп планирует рассмотреть депортацию миллиардера и предпринимателя Илона Маска после очередной перепалки.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунт старшего корреспондента Белого дома Эмили Гудин.
- Я спросила президента Трампа, депортирует ли он Илона Маска, и он ответил, что ему придется разобраться с этим/посмотреть на это, - пишет Гудин.
Отметим, что конфликт между Трампом и Маском разгорелся после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект республиканцев по налогам и расходам, который он назвал «долговым рабством».