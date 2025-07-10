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Более чем 30 населенных пунктах Минской области остались без электричества

  • 10.07.2025, 22:47
Более чем 30 населенных пунктах Минской области остались без электричества

Больше всего пострадал Червенский район.

В 33 населённых пунктах Минской области продолжают восстанавливать электричество, сообщает РУП «Минскэнерго» в своем телеграм-канале.

Уточняется, что отключено девять воздушных линий.

В результате прохождения грозового фронта зафиксировано массовое падение веток и деревьев на линии электропередачи. Больше всего пострадал Червенский район.

«Для устранения последствий стихии мобилизованы силы электросетевых филиалов РУП «Минскэнерго». В филиале «Борисовские электрические сети» введен особый режим работы.

С момента начала ухудшения погодных условий энергетики уже восстановили электроснабжение в более чем 50 населенных пунктах области.

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