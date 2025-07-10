Более чем 30 населенных пунктах Минской области остались без электричества
- 10.07.2025, 22:47
Больше всего пострадал Червенский район.
В 33 населённых пунктах Минской области продолжают восстанавливать электричество, сообщает РУП «Минскэнерго» в своем телеграм-канале.
Уточняется, что отключено девять воздушных линий.
В результате прохождения грозового фронта зафиксировано массовое падение веток и деревьев на линии электропередачи. Больше всего пострадал Червенский район.
«Для устранения последствий стихии мобилизованы силы электросетевых филиалов РУП «Минскэнерго». В филиале «Борисовские электрические сети» введен особый режим работы.
С момента начала ухудшения погодных условий энергетики уже восстановили электроснабжение в более чем 50 населенных пунктах области.