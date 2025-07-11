Что полезнее: морковь или морковный сок? 11.07.2025, 19:57

Диетологи дали окончательный ответ.

При отжиме в соке моркови концентрируются антиоксиданты, витамины и минералы, в результате чего получается напиток, богатый питательными веществами.

Чтобы морковный сок был полезным, выбирайте тот, который содержит мало или совсем не содержит добавленного сахара. А еще лучше — приготовьте морковный сок дома, пишет Marthastewart.

Поддерживает иммунитет

Морковный сок содержит витамины А и С — два ключевых вещества для правильной работы иммунитета. Витамин А поддерживает целостность слизистых оболочек, которые служат первой линией защиты организма от патогенов, объяснила диетолог Лина Бегдаш.

Он также способствует выработке лейкоцитов, которые уничтожают болезнетворные микробы.

Кроме того, витамин С - мощный антиоксидант, играющий множество функций в поддержании иммунной системы, добавила Бегдаш. Он защищает иммунные клетки от окислительного стресса.

Кроме того, витамин С «поддерживает выработку коллагена, необходимого для правильного заживления ран и сохранения целостности кожи», - добавила диетолог Саманта Куган.

Это предотвращает проникновение микробов в организм и способствует поддержанию здоровья.

Помогает здоровью глаз

Он богат бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. По словам Бегдаш, витамин А способствует выработке белков, необходимых для ночного зрения. Кроме того, по словам Куган, бета-каротин защищает глаза от воспаления и окислительного стресса.

Это жизненно важно для здоровья глаз, поскольку воспаление и окислительный стресс могут привести к хроническим заболеваниям глаз.

Способствует здоровью сердца

Морковный сок содержит несколько питательных веществ, поддерживающих работу сердца, сказала Бегдаш. Среди них калий – минерал, который снижает кровяное давление, расслабляя стенки кровеносных сосудов, отметила она.

Он также помогает регулировать сердечный ритм, что может помочь предотвратить аритмию (например, проблемы с сердцебиением). Бета-каротин в морковном соке также снижает окислительный стресс и воспаление – два фактора, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, морковь является естественным источником нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота, отметила Бегдаш. Этот газ расширяет кровеносные сосуды, что улучшает приток крови к органам и снижает кровяное давление.

Увеличивает водный баланс

«Морковный сок способствует поддержанию водного баланса организма, поскольку морковь на 85–95% состоит из воды», - объяснила Куган.

«Морковь также содержит электролиты, «такие как калий и небольшое количество натрия, которые помогают поддерживать водный баланс и работу нервной системы», - добавила Бегдаш.

Морковный сок против моркови

«Морковный сок и морковь обладают уникальными полезными свойствами, но у них разная питательная ценность и, следовательно, разное воздействие на организм», - сказала Бегдаш.

Клетчатка: Морковный сок содержит мало клетчатки, поскольку большая ее часть удаляется в процессе отжима.

«Напротив, цельная морковь, особенно сырая или слегка приготовленная, богата как нерастворимой, так и растворимой клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье кишечника», - рассказала диетолог и добавила, что процесса жевания также делает цельную морковь более сытной.

Сахар: «Сок более калорийный и содержит больше сахара на порцию благодаря высокой концентрации натуральных сахаров», - рассказала Бегдаш.

Бета-каротин: По словам Бегдаш, бета-каротин в морковном соке лучше усваивается.

«В целом, морковный сок — богатый питательными веществами и удобный вариант, особенно для укрепления здоровья глаз и иммунитета», - подытожила Бегдаш. Это связано с высоким содержанием бета-каротина, витамина А и витамина С.

«Цельная морковь лучше подходит для длительного чувства сытости, пищеварения и контроля уровня сахара в крови», - отметила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com