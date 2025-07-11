Китаец ушел в горы на шесть дней без воды и еды, чтобы забыть бывшую

Китаец ушел в горы на шесть дней без воды и еды, чтобы забыть бывшую1
- 11.07.2025, 20:36
Его искали около 100 человек.
Около 100 спасателей и волонтеров участвовали в поисках 31-летнего Сяолиня из китайской провинции Хунань, который, как оказалось, просто ушел в горы, чтобы забыть о своей бывшей девушке. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post.
На фоне тяжелого расставания с экс-партнершей мужчина пошел в горы, чтобы «проветрить мозги». При этом он не взял с собой ни еду, ни воду, ни мобильный телефон, близких о своих планах он не предупредил.
После того как Сяолинь три дня не отвечал на звонки, его старший брат обратился в полицию. В поисках мужчины участвовали более 100 работников экстренных служб и волонтеров с дронами, гидролокаторами и служебными собаками.
Через несколько дней пропавшего нашли. Его местонахождения удалось установить по уличным камерам видеонаблюдения в парке в районе Линьань. Сяолинь рассказал, что в общей сложности преодолел порядка 40 км. В первые три дня он гулял в горах, ничего не ел и не пил, однако позже почувствовал слабость, стал пить воду из родников и питаться дикорастущими фруктами, а также тем, что находил возле деревенских домов.
Сяолинь пообещал больше не действовать так импульсивно.