Китаец ушел в горы на шесть дней без воды и еды, чтобы забыть бывшую 1 11.07.2025, 20:36

Его искали около 100 человек.

Около 100 спасателей и волонтеров участвовали в поисках 31-летнего Сяолиня из китайской провинции Хунань, который, как оказалось, просто ушел в горы, чтобы забыть о своей бывшей девушке. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post.

Сяолинь

Фото: пресс-служба полиции

На фоне тяжелого расставания с экс-партнершей мужчина пошел в горы, чтобы «проветрить мозги». При этом он не взял с собой ни еду, ни воду, ни мобильный телефон, близких о своих планах он не предупредил.

После того как Сяолинь три дня не отвечал на звонки, его старший брат обратился в полицию. В поисках мужчины участвовали более 100 работников экстренных служб и волонтеров с дронами, гидролокаторами и служебными собаками.

Через несколько дней пропавшего нашли. Его местонахождения удалось установить по уличным камерам видеонаблюдения в парке в районе Линьань. Сяолинь рассказал, что в общей сложности преодолел порядка 40 км. В первые три дня он гулял в горах, ничего не ел и не пил, однако позже почувствовал слабость, стал пить воду из родников и питаться дикорастущими фруктами, а также тем, что находил возле деревенских домов.

Сяолинь пообещал больше не действовать так импульсивно.

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