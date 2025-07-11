ЕС рассматривает новый формат нефтяных санкций против РФ 11.07.2025, 22:32

Источники Bloomberg раскрыли подробности.

Европейский союз может привязать так называемый потолок цены на российскую нефть к рыночным ценам в мире. Такой вариант рассматривается в рамках подготовки 18-го пакета санкций, пишет Bloomberg.

По словам информированных собеседников издания, предложение предусматривает установление плавающего потолка, который будет на 15% ниже рыночной цены и будет пересматриваться каждые три месяца. Но первым этапом на этом пути должно стать снижение потолка с нынешних 60 до 50 долларов за баррель.

До сих пор идее снижения потолка цены на российскую нефть сопротивлялись Греция, Мальта и Кипр, экономика которых в значительной степени зависит от услуг морских перевозок. Но к новому предложению они открыты, говорят источники.

Как отмечает Bloomberg, потолок цены на российскую нефть ранее неоднократно критиковали за то, что этот вид санкций фактически не выполняется на практике. Тем не менее, на базе этой нормы Европа ввела дополнительные санкции против российской инфраструктуры нефтяного экспорта.

По словам инсайдеров, новый плавающий потолок цены на российскую нефть еще не согласован окончательно. Однако его рассматривают как часть 18-го пакета санкций ЕС, который сейчас блокирует Словакия. Правительство Фицо требует вернуть им российский газ, или компенсировать его потерю.

Также будущий уровень ценового потолка на российскую нефть в значительной степени будет зависеть от позиции США. До сих пор Дональд Трамп не проявлял желания ограничивать способность РФ финансировать свою захватническую войну в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com