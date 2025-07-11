В России задержали бывшего топ-менеджера «Газпрома» 2 11.07.2025, 22:52

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За крупную взятку.

Российские силовики 11 июля задержали и отправили под арест экс-гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова, сообщила Baza. По данным канала, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Информацию о задержании и аресте Мансурова в разговоре с журналистом РБК подтвердил адвокат Бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры», представляющий интересы арестованного, Владислав Живаев. Других подробностей юрист не привел.

Мансуров руководил «Газпром межрегионгаз Махачкала» в 2022–2023 годах, после чего был отправлен в отставку на фоне коррупционных скандалов и срыва работы по догазификации Дагестана. До этого он на протяжении 13 лет работал заместителем директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка».

Мансурову по статье о взятке грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В марте был задержан другой топ-менеджер «Газпрома» — гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов. У него и главы предприятия «Водгазхоз» Руслана Брагарника изъяли кокаин.

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