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Конь, «ожидающий автобус» в Могилев, стал звездой Сети

  • 12.07.2025, 19:28
  • 1,130
Конь, «ожидающий автобус» в Могилев, стал звездой Сети

Видео набрало сотни тысяч просмотров.

Видео с необычным «пассажиром» на автобусной остановке в Дрибинском районе стало настоящим вирусным хитом. Ролик всего за пять дней собрал более 850 тысяч просмотров, вызвав волну шуток и обсуждений.

На кадрах видно, как сообразительный конь, вероятно сорвавшийся с привязи в поисках спасения от летнего зноя, обосновался под навесом автобусной остановки. Его невозмутимая поза так напоминала ожидание транспорта, что автор видео не удержался от комментария: «Наверное, ждет автобус на Могилев».

Пользователи с энтузиазмом подхватили шутку, начав гадать о «планах» необычного «пассажира». В комментариях предположили, что конь мог направляться «на педикюр», «за новыми подковами» или даже «в соседнее село на дискотеку».

Местные жители отмечают, что в жаркую погоду животные действительно часто ищут укрытие в тени. Остается надеяться, что хозяин вскоре обнаружил своего «путешественника» и благополучно вернул его домой.

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