Путину пришлось оправдываться 4 Аркадий Дубнов

14.07.2025, 8:31

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Глава Кремля, похоже, «откликнулся» на гибель Старовойта.

Именно так, полагаю, можно расценивать воскресное (13 июля) интервью российского президента телеканалу «Россия-1», цитаты из которого разошлись по информагентствам.

Казалось бы, что должно было случиться в середине жаркого лета, в разгар отпускного сезона на 4-й год СВО, чтобы заставить главу государства выйти в эфир и объясняться с городом и миром?

Объявление о перемирии с Украиной? Нет, об Украине в интервью ни слова…

Решение отправить в отставку правительство ввиду обещанного на недавнем ПМЭФ неминуемого экономического кризиса? Нет, и об этом никак…

Тогда почему это реакция на самоубийство бывшего министра транспорта, ведь ни имени Романа Старовойта, ни слова «самоубийство» в интервью Путина произнесено не было. Впрочем, он все-таки употребил слово «аутодафе». Но это про СССР, который «совершил аутодафе, сам себя ликвидировал», имелся в виду 1991 год, когда, «в том числе… исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира».

Ну, а дальше про известную историю, как «Запад пытался перекроить Россию под свои интересы после развала СССР» и в конце концов «стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

И тут Путин впервые про как бы сенсацию: знаменитую свою Мюнхенскую речь 2007 года он писал сам в самолете по дороге на конференцию по безопасности, отбросив в сторону наброски, подготовленные его коллегами.

Чего уж говорить, та речь 18-летней давности таки произвела фурор, могу лично свидетельствовать, поскольку сидел в зале конференции и глядел на ошеломленные лица ее участников, ведь им была обещана Россией конфронтация. «Не потому, что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может», объяснял Путин.

Ну, а дальше, в общем-то дежурное и оправдательное в риторике Кремля последних трех с лишним лет, – про «попытки наладить диалог с западными странами, чтобы не довести ситуацию до той, в которой отношения находятся сейчас».

Главное же, вот оно – «Россия такая страна, которая по-другому жить не может». Вот так, видно, показалось нужным сегодня, неделю спустя после министерского суицида, объяснять соотечественникам эту драму…

Но главное, перебить информационную повестку в стране, обозначенную случившимся 7 июля, а еще закрыть тему системного кризиса в российских элитах, что будоражит их едва ли не публично, заставляя вспоминать о «пригожинском лете» 23 года.

Теперь же будто сказано – разговорчики в строю прекратить, курс остается прежним, движемся дальше…

Аркадий Дубнов, Telegram

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