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«Это ж настолько надо доверять людям!»

  • 15.07.2025, 14:50
  • 1,046
«Это ж настолько надо доверять людям!»

В Брестской области открыли необычный магазин.

В деревне Ракитно Лунинецкого района Брестской области появился свой аналог магазина самообслуживания, работа которого, как заявили посетители, «построена на человеческой честности».

Журналисты Telegraf.news посмотрели, как все устроено и по чем там можно купить свежие помидоры, огурцы, капусту с кабачками.

Судя по кадрам, которые выложили в TikTok посетители, ларек самообслуживания организовали на одном из частных участков, поставив небольшой навес, а внутри — по периметру прилавки со свежими овощами и упаковочными пакетами. На одном из столов разместили весы, калькуляторы и небольшую коробку, в которую покупателям предлагается складывать деньги за товар и брать оттуда сдачу при необходимости.

«Это настолько надо доверять людям! Сами набирают, сами взвешивают, сами кладут деньги», — удивилась такой степени доверия к покупателям автор ролика.

@iraina_opop Это что-то на подобии касс самообслуживания в торговых центрах,но построено на человеческой честности👍 Если честно ,то такое я видела в первый раз . Брестская область, Лунинецкий район,д.Ракитно #рек #хочуврек #человечность #лето #2025 ♬ оригинальный звук - iraina_opop

Девушка не уточнила, есть ли в этом ларьке самообслуживания камеры видеонаблюдения, которые обычно являются обязательным элементом оборудования торговых точек, работающих по принципу самообслуживания. А вот расплатиться картой, судя по всему, тут также можно — на одном из кадров видно объявление с указанием номера расчетного счета, на который можно перечислить деньги через систему ЕРИП.

Что по ценам?

Поделилась автор ролика и ценами, которые установили на свежие овощи владельцы ларька самообслуживания:

огурцы — 3 рубля, некондиция — 2 рубля,

помидор — от 5,5 до 7,5 рубля (в зависимости от сорта),

капуста — 2 рубля,

картошка — 3 рубля, мелкая — 2 рубля,

лук репка — 2 рубля,

лук зеленый — 1 рубль,

свекла — 3 рубля,

кабачок — 2 рубля.

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