Еще одна отрасль в России оказалась на грани коллапса 16.07.2025, 9:54

Это может произойти до 2027 года.

Украинская разведка прогнозирует полный коллапс в отрасли пассажирских авиаперевозок в России. Это может произойти до 2027 года.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, в российской отрасли пассажирских авиаперевозок обостряется кризис, главной причиной которого стали западные санкции. Ведь из-за них авиакомпании потеряли доступ к обслуживанию самолетов Boeing и Airbus в международных сервисных центрах.

Вследствие этого расходы на техобслуживание выросли на 38%, а половина парка самолетов Airbus в России уже не используется. Так, например, в одной из ведущих российских авиакомпаний S7 из 39 самолетов Airbus A320/321 в воздухе остаются только 8.

Кроме того, с начала 2025 года российские аэропорты 455 раз полностью останавливали работу, а еще более 700 раз самолеты приходилось перенаправлять на запасные аэродромы.

Только в результате коллапса в период 5-7 июля убытки перевозчиков превысили 250 миллионов долларов.

Чтобы компенсировать потери, компании резко подняли цены на билеты.

«Средняя стоимость авиабилета в зоны отдыха в РФ в текущем году составляет почти 400 долларов США - это на 12,5 % выше показателей прошлого года», - говорится в сообщении.

По прогнозам разведки, цены поднимутся еще на 15%, что приведет к сокращению пассажиропотока минимум на 7%.

В разведке также заявили об упадке российской авиастроительной отрасли. Новые самолеты, которые еще даже не вышли из испытаний, уже подорожали на 45-70% по сравнению с планами. Прогнозируется, что ежегодно Россия будет терять от 50 до 100 самолетов, и к 2027 году в отрасли может наступить полный авиационный коллапс.

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