Назван самый главный витамин для людей за 50 16.07.2025, 12:50

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Он замедляет старение и укрепляет кости.

После 50 лет организм нуждается в особом внимании и заботе, ведь именно в этот период замедляются все процессы и снижаются его защитные функции. И хотя все витамины важны для поддержания здоровья, ученые считают, что один из них играет ключевую роль в процессе здорового старения. Это витамин D. Рассказываем, ссылаясь на ресурс radioclub.uа, как витамин D влияет на организм, какова его польза.

Почему витамин D так важен

С возрастом изменяется как метаболизм, так и потребности организма в питательных веществах. По словам Кевина Кука, эксперта по вопросам долголетия и работы мозга из Флориды, витамин D является настоящим защитным «щитом» для здоровья человека, ведь помогает:

укрепить иммунитет;

сохранить здоровье костей;

уменьшить воспалительные процессы;

улучшить настроение и повысить уровень тестостерона.

Этот витамин можно получить из солнечного света, а также из продуктов, таких как жирная рыба — лосось, тунец, скумбрия, желтки, грибы и молочные продукты.

Что говорят исследования о пользе витамина D

В рамках четырехлетнего исследования ученые наблюдали более тысячи человек в возрасте от 50 лет. Часть из них ежедневно принимала по 2000 международных единиц витамина D3, другие — плацебо. Результаты эксперимента поразили: у участников, получавших витамин, замедлилось укорочение теломер — конечных участков хромосом, связанных со старением клеток. Другими словами, процесс старения у испытуемых замедлился на молекулярном уровне.

Как именно витамин D влияет на омоложение

Ученые считают, что положительный эффект связан с несколькими факторами:

Противовоспалительное действие. Витамин D снижает уровень воспаления в организме, ускоряющее старение.

Поддержка иммунной системы. Укрепляет защитные механизмы организма.

Защита митохондрий. Эти клеточные «электростанции» вырабатывают энергию. Витамин D поддерживает их работу, сохраняя силу, выносливость и ясность мышления.

Стимуляция глутатиона. Это главный антиоксидант в организме, защищающий клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом, способным запускать развитие многих болезней — от артрита до онкологии.

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