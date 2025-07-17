Дроны атаковали химзавод «Щекиноазот» в Тульской области РФ
- 17.07.2025, 21:44
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Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.
В России дроны атаковали химзавод «Щекиноазот» в Тульской области. Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.
Об этом сообщает Astra и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Как пишут в сети, дроны атаковали «Щекиназот» в ночь на 17 июля. Astra со ссылкой на источник в МЧС РФ пишет, что по заводу ударили как минимум четыре дрона, в результате чего начался пожар.
Сотрудники завода рассказали изданию, что из-за удара были повреждены одна из ректификационных колонн, а также паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Паропровод подает перегретый пар высокого давления от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) к технологическим установкам.
При этом повреждена крыша печи на линии производства метанола.
После атаки завод, вероятно, остановил свою работу. Сотрудников эвакуировали.