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Дроны атаковали химзавод «Щекиноазот» в Тульской области РФ

  • 17.07.2025, 21:44
  • 1,226
Дроны атаковали химзавод «Щекиноазот» в Тульской области РФ

Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.

В России дроны атаковали химзавод «Щекиноазот» в Тульской области. Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.

Об этом сообщает Astra и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Как пишут в сети, дроны атаковали «Щекиназот» в ночь на 17 июля. Astra со ссылкой на источник в МЧС РФ пишет, что по заводу ударили как минимум четыре дрона, в результате чего начался пожар.

Сотрудники завода рассказали изданию, что из-за удара были повреждены одна из ректификационных колонн, а также паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Паропровод подает перегретый пар высокого давления от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) к технологическим установкам.

При этом повреждена крыша печи на линии производства метанола.

После атаки завод, вероятно, остановил свою работу. Сотрудников эвакуировали.

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