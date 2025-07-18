Экс-министр обороны Украины получил новую должность

Экс-министр обороны Украины получил новую должность1
- 18.07.2025, 10:21
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За что теперь будет отвечать Умеров?
Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, подписанный президентом Владимиром Зеленским.
Перестановки в СНБО
До назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, которого президент Владимир Зеленский назначил 26 марта прошлого года. До того он возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. А в период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.
Литвиненко был четырнадцатым секретарем СНБО.
Однако сегодня, 18 июля, Зеленский издал указ об увольнении Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
При этом другим указом президент назначил на эту должность Умерова.
«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе №496/2025.