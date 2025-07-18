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Экс-министр обороны Украины получил новую должность

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  • 18.07.2025, 10:21
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Экс-министр обороны Украины получил новую должность
Рустем Умеров

За что теперь будет отвечать Умеров?

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

Перестановки в СНБО

До назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, которого президент Владимир Зеленский назначил 26 марта прошлого года. До того он возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. А в период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.

Литвиненко был четырнадцатым секретарем СНБО.

Однако сегодня, 18 июля, Зеленский издал указ об увольнении Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом другим указом президент назначил на эту должность Умерова.

«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе №496/2025.

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