Гродненский «Неман» вышел во второй раунд Лиги конференций
- 18.07.2025, 18:13
Брестское «Динамо» покидает еврокубки.
Следом за «Торпедо-БелАЗ» во второй раунд квалификации Лиги конференций вышел «Неман». А брестское «Динамо» покидает еврокубки.
Гродненцы сегодня в Венгрии разгромили армянский «Урарту» со счетом 4:0 (в первом матче они победили 2:1).
Во втором раунде квалификации «Неман» сыграет со словацким «Кошице».
Брестское «Динамо» не смогло удержать преимущество первой игры, уступив сегодня черногорской «Сутьеске» — 0:2 (в первом матче белорусы победили 2:1).
Во втором раунде Лиги конференций выступит и минское «Динамо» после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Соперником минчан будет албанская «Эгнатия».
«Торпедо-БелАЗ» сыграет во втором раунде с «Маккаби» из Хайфы.
Матчи стадии пройдут 24 и 31 июля.
В прошлом году минское «Динамо» добралось до основной стадии Лиги конференций, то есть преодолело четыре раунда.