закрыть
18 июля 2025, пятница, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гродненский «Неман» вышел во второй раунд Лиги конференций

  • 18.07.2025, 18:13
Гродненский «Неман» вышел во второй раунд Лиги конференций

Брестское «Динамо» покидает еврокубки.

Следом за «Торпедо-БелАЗ» во второй раунд квалификации Лиги конференций вышел «Неман». А брестское «Динамо» покидает еврокубки.

Гродненцы сегодня в Венгрии разгромили армянский «Урарту» со счетом 4:0 (в первом матче они победили 2:1).

Во втором раунде квалификации «Неман» сыграет со словацким «Кошице».

Брестское «Динамо» не смогло удержать преимущество первой игры, уступив сегодня черногорской «Сутьеске» — 0:2 (в первом матче белорусы победили 2:1).

Во втором раунде Лиги конференций выступит и минское «Динамо» после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Соперником минчан будет албанская «Эгнатия».

«Торпедо-БелАЗ» сыграет во втором раунде с «Маккаби» из Хайфы.

Матчи стадии пройдут 24 и 31 июля.

В прошлом году минское «Динамо» добралось до основной стадии Лиги конференций, то есть преодолело четыре раунда.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль