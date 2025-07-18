Гродненский «Неман» вышел во второй раунд Лиги конференций 18.07.2025, 18:13

Брестское «Динамо» покидает еврокубки.

Следом за «Торпедо-БелАЗ» во второй раунд квалификации Лиги конференций вышел «Неман». А брестское «Динамо» покидает еврокубки.

Гродненцы сегодня в Венгрии разгромили армянский «Урарту» со счетом 4:0 (в первом матче они победили 2:1).

Во втором раунде квалификации «Неман» сыграет со словацким «Кошице».

Брестское «Динамо» не смогло удержать преимущество первой игры, уступив сегодня черногорской «Сутьеске» — 0:2 (в первом матче белорусы победили 2:1).

Во втором раунде Лиги конференций выступит и минское «Динамо» после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Соперником минчан будет албанская «Эгнатия».

«Торпедо-БелАЗ» сыграет во втором раунде с «Маккаби» из Хайфы.

Матчи стадии пройдут 24 и 31 июля.

В прошлом году минское «Динамо» добралось до основной стадии Лиги конференций, то есть преодолело четыре раунда.

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