Украина предложила РФ новые переговоры 19.07.2025, 21:00

Уже на следующей неделе.

Украина предложила России провести новую встречу на уровне делегаций уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, пишет unian.net.

По его словам, сейчас продолжается «разговор» с российской стороной о продолжении обменов пленными, о которых было договорено во время предыдущих встреч в Стамбуле.

«Сейчас команда работает над еще одним обменом», — сообщил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров предложил россиянам провести новую встречу уже на следующей неделе.

«Переговорную динамику надо увеличивать, надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленными, возвращение детей, прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир», — сказал глава украинского государства.

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