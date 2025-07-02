Politico: Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет для ПВО 6 2.07.2025, 8:35

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Решение было принято по инициативе руководителя политического отдела.

Пентагон приостановил поставки некоторых видов зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений, что арсеналы оружия США стали слишком низкими.

Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Решение было принято по инициативе руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби после пересмотра запасов боеприпасов Министерства обороны, которое вызвало беспокойство, что общее количество артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточного оружия уменьшается», - говорится в материале.

По словам источников издания, первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной во время администрации Байдена, было принято еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас - «в то время, когда Украина отражает одни из самых масштабных российских атак ракетами и дронами по гражданским объектам в Киеве и других городах».

Отмечается, что решение Пентагона вызвало опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что страна станет уязвимой к дальнейшим российским авиаударам.

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