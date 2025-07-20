Лавров попал под разоблачение 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

20.07.2025, 10:34

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Сергей Лавров

Такой вот «неоколониализм».

Лавров и его «дипломатическая» шпана выдумали для шельмования европейский стран и Соединенных Штатов пустышку - слово «неоколониализм». Якобы, так эта группа государств относится к другим странам.

Но давайте посмотрим, что из себя представляет реальная история проникновения в Африку структур, близких к нынешним «нашим» несменяемым властям.

Пресса пишет, что творит в ЦАР бандитская группировка наемников «Вагнер», деятельность которой с самого ее создания – предмет УК России. Там все четко сказано про наемничество (статья 359).

Сообщается, что в ЦАР на шахте, контролируемой наемниками ЧВК «Вагнер», в результате стрельбы погибли как минимум 11 человек. Об этом местные жители и сотрудники гуманитарных организаций рассказали Associated Press. По словам местного жителя Сержа Пунематчи, сын которого был среди погибших, жертвы находились на месте раскопок, разыскивая остатки золота, когда их убили без суда и следствия. Это случилось на золотом руднике в Ндассиме, в 450 километрах к востоку от столицы страны, Банги.

На каком вообще основании бандитская группировка «Вагнер» занимается золотыми разработками в ЦАР? Что это вообще за компания такая? На основании каких законов она действует в ЦАР? Что от этого получает народ ЦАР?

Обо всем этом народу России не известно ничего. Это ли не колониализм, Лавров? Притащились в чужую страну и творят там черт знает что, похоже, превратив ее в свою вотчину.

Работать в других странах, занимаясь разработкой природных ресурсов, нормальное дело. Но делаться это должно по законам, разработанным в соответствии с современными международными стандартами привлечения капитала и основанным на соблюдении интересов принимающих стран и их народов.

P.S. Кстати, до сих пор не расследовано убийство в ЦАР 30 июля 2018 года Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля. Ответственность за то, что результатов расследования нет, несут, в числе прочих, сотрудники Лаврова и сам министр лично. Наряду с Бастрыкиным и его сотрудниками.

Мы не забыли об этой трагедии, Лавров и Бастрыкин. Равно, как и о вашем бездействии. На имитацию своей бурной деятельности и подложные версии можете не ссылаться – мы вас видим насквозь, как и вашего лживого шефа.

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