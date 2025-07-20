Украинский юрист: Лукашенко ждет спецтрибунал 20.07.2025, 17:13

Диктатор ответственен за военную агрессию против Украины.

Специальный трибунал об ответственности за военную агрессию против Украины «будет распространяться не только на высшее политическое руководство РФ, но и на лидеров стран, помогавших России в полномасштабной войне», заявила в комментарии порталу novyny.live глава Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич.

«Это трибунал только по одному преступлению — преступлению агрессии. Преступление агрессии — это так называемое «лидерское» [преступление]. Это высшее политическое, военное руководство. Возможно, СНБО России, которое давало согласие на агрессивные действия в Украине. Возможно, мы сможем вспомнить здесь [российских] сенаторов, которые голосовали о вводе войск в Украину. Возможно, Конституционный суд, проголосовавший за так называемое вхождение регионов Украины в территорию России», — сказала Буткевич.

По ее словам, действие спецтрибунала может распространяться на «высшее военно-политическое руководство Беларуси» и, «вполне вероятно, что Северной Кореи».

«Но это будет после сбора доказательств [в рамках] соответствующей следственной процедуры», — подчеркнула юрист.

Соглашение о создании специального трибунала об ответственности за военную агрессию против Украины было подписано 25 июня 2025 года в Страсбурге (Франция) генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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