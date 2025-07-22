Набиуллина не спасет Путина Татьяна Рыбакова

22.07.2025, 8:20

Эльвира Набиуллина

Центральный банк России бессилен.

В эту пятницу российский ЦБ должен принять решение о величине ключевой ставки. Почти нет сомнений, что ставка будет снижена с сегодняшних 20%. Вопрос только в том, насколько – на 1 или 2 процентных пункта. Причина для снижения ставки весомая: инфляция снижается. Причем, даже быстрее, чем ожидалось. На этом хорошие новости заканчиваются.

Инфляции действительно снижается: за последние три месяца инфляция SAAR (то есть с учетом сезонных колебаний) упала до 4,8% годовых. В начале года она была более высокой, и значит, в конце года инфляция выйдет на 6,5%, тогда как прогноз ЦБ — 7-8%. Портят картину высокие инфляционные ожидания населения — 13%, но население, как правило, реагирует с запозданием: вначале оно инфляцию не видит, а потом — ждет продолжения тренда, когда он уже закончился. К тому же даже население с прошлого месяца свои ожидания по инфляции не увеличило, а значит — край видит даже оно.

Но в инфляции пока не отразилось повышение тарифов с 1 июля: первые платежки с новыми числами придут только в августе. Платить больше будет не только население, но и бизнес, так что увеличение расходов на электроэнергию, газ и ЖКУ можно будет увидеть в ценах на товары только через два-три месяца после первых платежей по новым тарифам — то есть не ранее середины осени. В октябре как раз заканчивается сезонная дефляция, связанная с поступлением на прилавки сезонных овощей и фруктов, зато начинается отопительный сезон (да, и у предприятий тоже) — и есть большое подозрение, что высокая инфляция ушла не навсегда.

Борщ рвется ввысь

К тому же ушла она не совсем и не отовсюду. Пока экономисты радостно встречали недельные цифры уменьшающейся инфляции, покупатели удивленно смотрели на ценники. Например, на морковь и свеклу: святое святых «борщевого набора» подорожали с начала года на на 62,6 и 62,4% соответственно. Не картофель, конечно, который с начала года подорожал на 85% (сейчас, наконец, дешевеет), но тоже рекорд в своей категории.

И таких точечных подорожаний много. Дорожает кофе, дорожают пластиковые пакеты в магазинах. Сильно подорожали туристические путевки, а теперь в связи с задержками авиарейсов и многих поездов из-за атак дронов могут подорожать еще больше — туроператорам надо как-то застраховаться от претензий. Автомобили подорожали так, что на это уже жалуются Путину даже специально подобранные «участники встречи». Как можно заметить, речь в основном идет о потребительском секторе: здесь резкий взлет цен виднее и потребителям, и медиа.

Но это не значит, что бизнес не страдает от тех же проблем, просто они реже выходят на публику.

Для бизнеса сейчас время неоднозначное. С одной стороны, на него давит высокая ставка ЦБ — кредиты дорогие, часто просто недоступные, добавьте подорожание сырья и материалов, логистики. С другой — потребительский спрос пока еще растет, хотя и все медленнее.

По данным Сбериндекса и Ромир, спрос уже стагнирует, рост остался только в услугах. А где-то, как на том же автомобильном рынке, на рынке электроники или в недвижимости, вообще падение, переходящее в обвал.

Но рубль крепок — и очень выгоден импортерам: они могут себе позволить либо снизить цены, чтобы подстегнуть спрос, либо поднакопить жирок, если спрос хороший. Зато экспортеры плачут и просят правительство снизить им налоговое бремя.

Совокупный эффект — негативный: падает деловая активность, Рост ВВП идет в сторону 1% (нижней границы прогноза ЦБ), настроения бизнеса ухудшаются, вторая половина года может принести больше негатива. И хотя безработица еще низка, а зарплаты растут, здесь тоже чувствуется грозное дыхание тяжелых времен: бизнес все реже планирует поднимать зарплаты и все чаще задумывается о сокращении персонала.

Гибрид войны и мира

Но это же хорошая новость для снижении ставки? Конечно. Более того, уже на пятничном заседании Эльвира Набиуллина вполне может похвастаться, что политика ЦБ возымела действие. Беда в том, что в дальнейшем эта политика будет оказывать все меньше влияние на экономику.

Поясню. В России к настоящему моменту окончательно сложился удивительный гибрид двух экономик.

С одной стороны — военно-мобилизационный сектор, живущий на госзаказе. Он получает деньги из бюджета, в котором 40% только прямых расходов идет на обеспечение войны, причем, получает авансом, в первые месяцы календарного года. Если ему и приходится брать кредиты, то они ему даются по льготной ставке, в разы меньше рыночной. Если что и сдерживает его рост, то это только дефицит кадров и отсутствие свободных мощностей. С первым ему как раз поможет охлаждение рынка труда, со вторым — расширенное строительство, как в сфере производства дронов, или кооперация с китайскими поставщиками деталей и сборочных комплектов.

И что ему снижение ставки ЦБ на 1-2 пункта? Приятно, конечно, но лучше работников побольше.

С другой стороны — весь остальной гражданский сектор. Здесь плохо. Экспортеры страдают от отсутствия спроса со стороны зарубежных покупателей: Китай и Индия, как выяснилось, плохие заменители Европы, а остальной «глобальный юг» чаще просит бартером или вообще бесплатно. Импортеры и внутреннее производство страдают от падения потребительского спроса в России.

Снижение ставки ЦБ снизит и ставки кредитов, но будут ли граждане брать кредитов больше в условиях ухудшающихся перспектив на рынке труда? Потребительские настроения в июне, согласно опросу ЦБ, хоть немного и улучшились, но доля тех, кто предпочитает деньги копить, а не тратить по-прежнему выше 50%, что для России очень много.

Плюс, конечно, неразумное поведение самого бизнеса. Многие настолько задрали цены и забили склады и торговые точки, что теперь балансируют на грани кризиса. Можно, конечно, попросить помощи у правительства, только практика показывает, что сейчас правительству не до них — все для фронта, все для победы. А Путин, конечно выслушает, но поможет только одним — запретит конкурентов или введет на их продукцию высокие пошлины. Как показала история с теми же автомобилями, лучше от таких мер «АвтоВАЗу» не стало, а вот автодилеры теперь вот-вот начнут массово банкротиться.

Ставка сделана

Но и ЦБ в сложном положении.

Не снижать ставку он не может: инфляция не велит. Учитывать, что потребительская инфляция гораздо выше (выше терпимого для граждан уровня), он может лишь в части решения о величине снижения ставки. И даже опасения, что выросшие тарифы вновь задерут инфляцию, не помогут: во-первых, на ЦБ уже сильно давят, во-вторых, если начнутся массовые банкротства в гражданском секторе, ставку придется снижать куда сильнее. В общем, та самая дилемма, что стоит сегодня и перед ФРС США, только ситуация в разы хуже — американская экономика как раз неплохо растет. Да и размер инфляции не сравним.

А ведь есть еще и все более заметное беспокойство о росте бюджетного дефицита. И вот уже такие политические тяжеловесы, как Валентина Матвиенко начинают говорить о необходимости экономии, а Герман Греф — о грядущих трудностях. И если уж Путин заговорил о сокращении военных расходов после панических выступлений на ПМЭФ, то расходы на гражданский сектор, ясен пень, сократят не в пример больше. А значит, бизнес зря надеется на помощь государства: нет, близким к Кремлю, конечно, что-то дадут, но картины это не изменит. А население, глядя как сокращаются и его социальная поддержка, в виде исчезновения бесплатных лекарств и скукоживания госуслуг, вряд ли впадет в потребительский азарт.

Поэтому ЦБ ставку в пятницу, конечно снизит. Но эффект от этого будет краткосрочным — если, конечно, речь не идет о резком снижении ставки — эдак до 15% и менее. Все остальное — недолгая эйфория и возврат к попыткам спастись с тонущего корабля российской экономики. И это не вина ЦБ — регулятор не может остановить милитаризацию и деградацию экономики. Единственное, что может измениться — курс рубля на укрепление. Уж слишком часто в ЦБ и правительстве озвучивают, что комфортный уровень — 90-100 рублей за доллар. Но это вряд ли хорошая новость для граждан.

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

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